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0:52   26 Декабря 2017
Россия
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Курильщик стал причиной внеплановой посадки самолета «Победы» в Волгограде

Курильщик стал причиной внеплановой посадки самолета «Победы» в Волгограде

Самолет авиакомпании «Победа» совершил внеплановую посадку в аэропорту Волгограда из-за закурившего на борту пассажира.

Об этом в ночь на вторник сообщает РИА Новости, со ссылкой на представителя авиакомпании.  Отмечается, что это уже четвертый случай экстренной посадки самолета из-за нарушения пассажирами запрета курения на борту менее чем за три недели. Инцидент с внеплановой посадкой произошел в понедельник вечером в 18.21 по московскому времени.

«Самолет рейсом «Владикавказ – Внуково» приземлился в аэропорту Волгограда из-за пассажира, который нарушил правила поведения на борту воздушного судна», - говорится в сообщении.

Так же сообщается, что в 19.02 по московскому времени, после того, как пассажира-курильщика сняли с рейса, борт благополучно вылетел в пункт назначения.  

Автор: Александр Люблинский
#россия #экстренная посадка #происшествия #волгоград #самолет #чп #победа #курильщик
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