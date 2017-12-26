Курильщик стал причиной внеплановой посадки самолета «Победы» в Волгограде

Самолет авиакомпании «Победа» совершил внеплановую посадку в аэропорту Волгограда из-за закурившего на борту пассажира.

Об этом в ночь на вторник сообщает РИА Новости, со ссылкой на представителя авиакомпании. Отмечается, что это уже четвертый случай экстренной посадки самолета из-за нарушения пассажирами запрета курения на борту менее чем за три недели. Инцидент с внеплановой посадкой произошел в понедельник вечером в 18.21 по московскому времени.

«Самолет рейсом «Владикавказ – Внуково» приземлился в аэропорту Волгограда из-за пассажира, который нарушил правила поведения на борту воздушного судна», - говорится в сообщении.

Так же сообщается, что в 19.02 по московскому времени, после того, как пассажира-курильщика сняли с рейса, борт благополучно вылетел в пункт назначения.