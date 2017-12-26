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0:34   26 Декабря 2017
Весь мир
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В ФИФА заявили, что благодарны Мутко за решение, принятое в интересах ЧМ- 2018

В ФИФА заявили, что благодарны Мутко за решение, принятое в интересах ЧМ- 2018

Международная федерация футбола (ФИФА) поблагодарила Виталия Мутко, который ранее объявил о приостановке своей деятельности на посту главы Российского футбольного союза (РФС), отметив, что это сделано в интересах подготовки к Чемпионату мира 2018 года.

Об этом в ночь на вторник сообщает ТАСС, со ссылкой на заявление ФИФА, предоставленное агентству пресс-службой организации. Напомним: о своем решении временно снять с себя полномочия президента РФС и передать их Александру Алиеву ранее в понедельник на заседании исполкома Российского футбольного союза сообщил сам Виталий Мутко.

«ФИФА понимает решение Мутко, которое также было принято в интересах чемпионата мира 2018 года в России. ФИФА благодарит Мутко за столь ответственный шаг и выполненную к этому моменту работу по подготовке к чемпионату мира», - говорится в заявлении ФИФА.

Также в организации отметили, что решение Мутко никоим образом не отразится на организации мирового футбольного первенства в России, подготовка к которому продолжается согласно плану.  

Автор: Александр Люблинский
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