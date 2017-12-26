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0:10   26 Декабря 2017
Россия
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Три человека стали жертвами ДТП в Оренбургской области

Три человека стали жертвами ДТП в Оренбургской области

В Кувандыкском районе Оренбургской области в понедельник вечером произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает агентство «Интерфакс», приводя данные пресс-службы регионального УМВД.

В частности, сообщается, что смертельная авария произошла на 218-м километре автодороги Оренбург – Орск. Автомобиль марки Renault по неясной пока причине выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком Freightliner.

«В результате ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля Renault скончались на месте до приезда скорой помощи», - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте аварии продолжают работать сотрудники местных правоохранительных органов, которым предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Напомним: ранее СМИ сообщили о ДТП с двумя погибшими в городе Екатеринбурге.  

Автор: Александр Люблинский
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