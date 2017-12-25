Газзаев считает, что Мутко должен был либо защищаться, либо уйти в отставку

Заместитель председателя Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев, ранее тренировавший московский ЦСКА, прокомментировал заявление вице-премьера РФ Виталия Мутко о приостановке его деятельности на посту главы РФС.

В частности, Газзаев заявил, что ему непонятно решение главы Российского футбольного союза временно сложить с себя полномочия. Его слова в понедельник вечером приводит российское спортивное информационное издание «Р-Спорт».

«Мне непонятна такая постановка вопроса. Человек должен набраться мужества и принять конкретное решение: он либо должен остаться и сказать, что всё это блеф, что против него говорят; либо сказать, что он подаёт в отставку, потому что не решил определённые вопросы», - считает Газзаев, отмечая, что другого мнения по данному вопросу быть не может.

Напомним: ранее в понедельник 25 декабря СМИ сообщили о том, что Мутко на время приостановил свою деятельность в должности президента Российского футбольного союза. При этом депутат Государственной думы Дмитрий Свищев выразил мнение, что таким образом Мутко пытается вывести из-под удара право России на проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году.