Мы в соц.сетях:
В Забайкалье 16 грузовых вагонов сошли с рельсов

В Забайкалье 16 грузовых вагонов сошли с рельсов

 В Краснодаре при пожаре погиб ребенок, двое пострадали

В Краснодаре при пожаре погиб ребенок, двое пострадали
Елочка, гори: в Астане запылала новогодняя елка

Елочка, гори: в Астане запылала новогодняя елка

 Украинская правозащитница назвала митинг против убийцы журналиста Веремия в Киеве акцией «возмущенных кастрюль»

Украинская правозащитница назвала митинг против убийцы журналиста Веремия в Киеве акцией «возмущенных кастрюль»
Десять мирных жителей погибли в Сане из-за неудачного пуска ракеты хуситами

Десять мирных жителей погибли в Сане из-за неудачного пуска ракеты хуситами

 ​​​​​​​Три альпиниста погибли в швейцарских Альпах при сходе лавин

​​​​​​​Три альпиниста погибли в швейцарских Альпах при сходе лавин
В Забайкалье 16 грузовых вагонов сошли с рельсов

В Забайкалье 16 грузовых вагонов сошли с рельсов

 В Краснодаре при пожаре погиб ребенок, двое пострадали

В Краснодаре при пожаре погиб ребенок, двое пострадали
Елочка, гори: в Астане запылала новогодняя елка

Елочка, гори: в Астане запылала новогодняя елка

 Украинская правозащитница назвала митинг против убийцы журналиста Веремия в Киеве акцией «возмущенных кастрюль»

Украинская правозащитница назвала митинг против убийцы журналиста Веремия в Киеве акцией «возмущенных кастрюль»
Десять мирных жителей погибли в Сане из-за неудачного пуска ракеты хуситами

Десять мирных жителей погибли в Сане из-за неудачного пуска ракеты хуситами

 ​​​​​​​Три альпиниста погибли в швейцарских Альпах при сходе лавин

​​​​​​​Три альпиниста погибли в швейцарских Альпах при сходе лавин
23:50   25 Декабря 2017
Россия
373

Газзаев считает, что Мутко должен был либо защищаться, либо уйти в отставку

Газзаев считает, что Мутко должен был либо защищаться, либо уйти в отставку

Заместитель председателя Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев, ранее тренировавший московский ЦСКА, прокомментировал заявление вице-премьера РФ Виталия Мутко о приостановке его деятельности на посту главы РФС.

В частности, Газзаев заявил, что ему непонятно решение главы Российского футбольного союза временно сложить с себя полномочия. Его слова в понедельник вечером приводит российское спортивное информационное издание «Р-Спорт».

«Мне непонятна такая постановка вопроса. Человек должен набраться мужества и принять конкретное решение: он либо должен остаться и сказать, что всё это блеф, что против него говорят; либо сказать, что он подаёт в отставку, потому что не решил определённые вопросы», - считает Газзаев, отмечая, что другого мнения по данному вопросу быть не может.

Напомним: ранее в понедельник 25 декабря СМИ сообщили о том, что Мутко на время приостановил свою деятельность в должности президента Российского футбольного союза. При этом депутат Государственной думы Дмитрий Свищев выразил мнение, что таким образом Мутко пытается вывести из-под удара право России на проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году.  

Автор: Александр Люблинский
#россия #спорт #мутко #общество #газзаев #приостановка деятельности #глава рфс
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Бомбардировки ВВС США в Дейр эз-Зоре, арест командира ИГ в Даръа Сирия
Сирия последние новости. Бомбардировки ВВС США в Дейр эз-Зоре, арест командира ИГ в Даръа
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
21:33   25 Декабря 2017
103
«Справедливая Россия» объяснила, чем отличается от «Единой» Россия

«Справедливая Россия» объяснила, чем отличается от «Единой»

14:39   25 Декабря 2017
1601
США намерены купить истребители на Украине Весь мир

США намерены купить истребители на Украине

14:29   25 Декабря 2017
6554
США могут «поздравить» санкциями 50 тысяч россиян Весь мир

США могут «поздравить» санкциями 50 тысяч россиян

12:57   25 Декабря 2017
3108
Новости smi2.ru
США намерены купить истребители на Украине

США намерены купить истребители на Украине

 Пассажир автобуса, протаранившего толпу в Москве, рассказал о случившемся

Пассажир автобуса, протаранившего толпу в Москве, рассказал о случившемся

 Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных

Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных

 США могут «поздравить» санкциями 50 тысяч россиян

США могут «поздравить» санкциями 50 тысяч россиян