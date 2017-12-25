Актриса Хезер Мензес скончалась в Канаде от рака

Известная актриса Хезер Мензес, сыгравшая в оскароносном фильме «Звуки музыки» умерла от рака в возрасте 68 лет.

Об этом в понедельник сообщает канадское издание Variety, ссылаясь на информацию, полученную от сына актрисы Райана Ерича.

В частности, сын рассказал, что Хезер Мензенс, умерла в кругу семьи в канадском городе Франфорд в провинции Онтарио. Некторое время назад, по словам сына, у женщины было диагностировано онкологическое заболевание – рак мозга в терминальной стадии.

«Она не мучилась», - рассказал Райан Ерич журналистам и добавил: - «…она испустила последний вздох на этой Земле».

О том, когда и где состояться похороны популярной актрисы в настоящее время не сообщается.