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23:30   25 Декабря 2017
Весь мир
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Актриса Хезер Мензес скончалась в Канаде от рака

Актриса Хезер Мензес скончалась в Канаде от рака

Известная актриса Хезер Мензес, сыгравшая в оскароносном фильме «Звуки музыки» умерла от рака в возрасте 68 лет.

Об этом в понедельник сообщает канадское издание Variety, ссылаясь на информацию, полученную от сына актрисы Райана Ерича.

В частности, сын рассказал, что Хезер Мензенс, умерла в кругу семьи в канадском городе Франфорд в провинции Онтарио. Некторое время назад, по словам сына, у женщины было диагностировано онкологическое заболевание – рак мозга в терминальной стадии.

«Она не мучилась», - рассказал Райан Ерич журналистам и добавил: - «…она испустила последний вздох на этой Земле».

О том, когда и где состояться похороны популярной актрисы в настоящее время не сообщается. 

Автор: Александр Люблинский
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