Неизвестный с ножом напал в Петербурге на водителя автобуса с детьми

Петербургские полицейские разыскивают водителя иномарки, который напал с ножом на водителя автобуса, перевозившего детей, и нанес ему ранение.

Об этом в понедельник вечером сообщает РИА Новости, со ссылкой на представителя ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«Водитель автомобиля Range Rover в ходе конфликта ударил ножом водителя автобуса и скрылся с места происшествия. Сейчас полиция устанавливает его местонахождение и принимает меры для его задержания», - говорится в сообщении ведомства.

При этом отмечается, что пострадавший водитель госпитализирован. Медики оценивают его состояние, как тяжелое.

Также петербургские СМИ сообщают, что конфликт, закончившийся поножовщиной, произошел на Октябрьской набережной. Дети, находившиеся в автобусе, видели, как их водителя ударили ножом. В настоящее время маленькие пассажиры автобуса находятся в администрации Невского района, где решается вопрос их транспортировки по домам.