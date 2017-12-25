Мы в соц.сетях:
В Ленобласти в ДТП с фурой погиб мужчина

В Ленобласти в ДТП с фурой погиб мужчина

 В Забайкалье 16 грузовых вагонов сошли с рельсов

В Забайкалье 16 грузовых вагонов сошли с рельсов
Елочка, гори: в Астане запылала новогодняя елка

Елочка, гори: в Астане запылала новогодняя елка

 Украинская правозащитница назвала митинг против убийцы журналиста Веремия в Киеве акцией «возмущенных кастрюль»

Украинская правозащитница назвала митинг против убийцы журналиста Веремия в Киеве акцией «возмущенных кастрюль»
Десять мирных жителей погибли в Сане из-за неудачного пуска ракеты хуситами

Десять мирных жителей погибли в Сане из-за неудачного пуска ракеты хуситами

 ​​​​​​​Три альпиниста погибли в швейцарских Альпах при сходе лавин

​​​​​​​Три альпиниста погибли в швейцарских Альпах при сходе лавин
В Ленобласти в ДТП с фурой погиб мужчина

В Ленобласти в ДТП с фурой погиб мужчина

 В Забайкалье 16 грузовых вагонов сошли с рельсов

В Забайкалье 16 грузовых вагонов сошли с рельсов
Елочка, гори: в Астане запылала новогодняя елка

Елочка, гори: в Астане запылала новогодняя елка

 Украинская правозащитница назвала митинг против убийцы журналиста Веремия в Киеве акцией «возмущенных кастрюль»

Украинская правозащитница назвала митинг против убийцы журналиста Веремия в Киеве акцией «возмущенных кастрюль»
Десять мирных жителей погибли в Сане из-за неудачного пуска ракеты хуситами

Десять мирных жителей погибли в Сане из-за неудачного пуска ракеты хуситами

 ​​​​​​​Три альпиниста погибли в швейцарских Альпах при сходе лавин

​​​​​​​Три альпиниста погибли в швейцарских Альпах при сходе лавин
22:57   25 Декабря 2017
Весь мир
72

Пять человек пострадали в результате стрельбы в ресторане в Миссисипи

Пять человек пострадали в результате стрельбы в ресторане в Миссисипи

В американском городе Виксберг в штате Миссисипи в ресторане произошла стрельба. Об этом в понедельник сообщает местный телеканал WJTV 12 News

Телеканал сообщает, что полиция задержала на месте происшествия 21-летнего Дензела Уоттса, который в настоящее время дает показания. В результате стрельбы в ресторане пострадали пятеро человек, все они госпитализированы. Особо подчеркивается, что угрозы для жизни пострадавших нет. Подробностей о причинах стрельбы не приводится.

Напомним: в субботу 23 декабря в американском городе Гаррисберг в штате Пенсильвания мужчина открыл огонь по офицерам полиции. Проверив  обстоятельства произошедшего, американское Министерство внутренней безопасности вынесло вердикт, что произошедшее можно квалифицировать, как «террористический акт». 

 

Автор: Александр Люблинский
#сша #происшествия #стрельба #чп #пострадавшие #весь мир #пять человек #ресторан #миссисипи
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Бомбардировки ВВС США в Дейр эз-Зоре, арест командира ИГ в Даръа Сирия
Сирия последние новости. Бомбардировки ВВС США в Дейр эз-Зоре, арест командира ИГ в Даръа
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
21:33   25 Декабря 2017
103
«Справедливая Россия» объяснила, чем отличается от «Единой» Россия

«Справедливая Россия» объяснила, чем отличается от «Единой»

14:39   25 Декабря 2017
1601
США намерены купить истребители на Украине Весь мир

США намерены купить истребители на Украине

14:29   25 Декабря 2017
6554
США могут «поздравить» санкциями 50 тысяч россиян Весь мир

США могут «поздравить» санкциями 50 тысяч россиян

12:57   25 Декабря 2017
3108
Новости smi2.ru
США намерены купить истребители на Украине

США намерены купить истребители на Украине

 Пассажир автобуса, протаранившего толпу в Москве, рассказал о случившемся

Пассажир автобуса, протаранившего толпу в Москве, рассказал о случившемся

 Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных

Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных

 США могут «поздравить» санкциями 50 тысяч россиян

США могут «поздравить» санкциями 50 тысяч россиян