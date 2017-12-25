Пять человек пострадали в результате стрельбы в ресторане в Миссисипи

В американском городе Виксберг в штате Миссисипи в ресторане произошла стрельба. Об этом в понедельник сообщает местный телеканал WJTV 12 News

Телеканал сообщает, что полиция задержала на месте происшествия 21-летнего Дензела Уоттса, который в настоящее время дает показания. В результате стрельбы в ресторане пострадали пятеро человек, все они госпитализированы. Особо подчеркивается, что угрозы для жизни пострадавших нет. Подробностей о причинах стрельбы не приводится.

Напомним: в субботу 23 декабря в американском городе Гаррисберг в штате Пенсильвания мужчина открыл огонь по офицерам полиции. Проверив обстоятельства произошедшего, американское Министерство внутренней безопасности вынесло вердикт, что произошедшее можно квалифицировать, как «террористический акт».