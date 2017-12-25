Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у Соломоновых островов

Геологическая служба США (USGS) сообщает о землетрясении магнитудой 5,3, произошедшем в понедельник в районе Соломоновых островов.

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 20.56 по московскому времени – в 17.56 по всемирному координированному времени UTC на расстоянии 179 километров в северо-восточном направлении от города Ауки. Очаг землетрясения залегал на глубине 16,4 километра.

При этом отмечается, что данных о разрушениях или жертвах в результате землетрясения к настоящему времени не поступало. Угрозы цунами не объявлялось.

Напомним: Соломоновы острова находятся в так называемом «огненном поясе» тектонических разломов и вулканов, который опоясывает Тихий океан. Его длинна составляет 40 тысяч километров. На территории «огненного пояса» проходит до 90% всех землетрясений на планете.