​​​​​​​Аксенов рассказал о спящих террористических ячейках в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба республики рассказал о существующих на территории полуострова террористических угрозах.

Во-первых, Аксенов отметил деструктивную деятельность активистов украинского и крымско-татарского национал-сепаратизма, а также рассказал о присутствии на полуострове «спящих» ячеек международных террористических группировок. Также, по словам главы республики, украинские спецслужбы по-прежнему вынашивают идеи проведения диверсий и терактов на объектах инфраструктуры и в рамках проектов «по реинтеграции Крыма и Севастополя».

Сергей Аксенов в ходе заседания высказал уверенность в том, что в преддверии президентских выборов в России деструктивная активность в этих направлениях будет усиливаться и отдал распоряжение устранить имеющиеся недостатки в антитеррористической защите различных объектов полуострова.