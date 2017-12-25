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22:28   25 Декабря 2017
Россия
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​​​​​​​Аксенов рассказал о спящих террористических ячейках в Крыму

​​​​​​​Аксенов рассказал о спящих террористических ячейках в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба республики рассказал о существующих на территории полуострова террористических угрозах.

Во-первых, Аксенов отметил деструктивную деятельность активистов украинского и крымско-татарского национал-сепаратизма, а также рассказал о присутствии на полуострове «спящих» ячеек международных террористических группировок. Также, по словам главы республики, украинские спецслужбы по-прежнему вынашивают идеи проведения диверсий и терактов на объектах инфраструктуры и в рамках проектов «по реинтеграции Крыма и Севастополя».

Сергей Аксенов в ходе заседания высказал уверенность в том, что в преддверии президентских выборов в России деструктивная активность в этих направлениях будет усиливаться и отдал распоряжение устранить имеющиеся недостатки в антитеррористической защите различных объектов полуострова.  

Автор: Александр Люблинский
#россия #крым #безопасность #общество #аксенов #спящие террористические ячейки #защищенность полуострова
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