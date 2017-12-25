После наезда автобуса на людей в переходе Дептранс Москвы проверит частных перевозчиков

Столичный транспортный департамент проведет внеплановые проверки автопарков частных перевозчиков после смертельного ДТП в переходе у станции метро «Славянский базар» с участием автобуса, принадлежащего областному перевозчику.

Об этом в понедельник вечером сообщает Департамент транспорта Москвы в своем Twitter-аккаунте. При этом в сообщении ведомства говорится, что столичный Транспортный комплекс регулярно поверяет автопарки частных перевозчиков, а также контролирует медосмотр выходящих на линии водителей и техосмотр транспортных средств.

«По поручению мэра Москвы будут проведены внеплановые проверки», - сообщает ведомство.

Напомним: в понедельник 25 декабря в середине дня рейсовый автобус, водитель которого по предварительным данным не справился с управлением, въехал в подземный переход станции метро «Славянский базар» на западе российской столицы, в результате чего погибли четыре человека и 11 пострадали.