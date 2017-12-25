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21:44   25 Декабря 2017
Весь мир
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Путин, заявил, что ВС России, если потребуется, продолжат точечно работать в Сирии

Путин, заявил, что ВС России, если потребуется, продолжат точечно работать в Сирии

Россия продолжит точечно бороться с терроризмом в Сирии, если это потребуется. Об этом в понедельник заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече с руководством Совета Федерации.

При этом глава государства отметил, что такого широкого, как раньше, применения Вооруженных сил РФ в Сирии больше не требуется, но два пункта базирования военного российского контингента там остаются.

«Если потребуется, точечно будем работать. Но уже не так, как раньше», - заявил Путин.

Напомним: 11 декабря текущего года президент России посетил российскую базу «Хмеймим» в Сирии и встретился там с сирийским лидером Башаром Асадом. Выступая перед российскими военными, президент объявил об успешном завершении их миссии на территории САР и о выводе основной части российского военного контингента из этой страны. При этом Путин отметил, что Россия сохранит ограниченное военное присутствие на авиабазе Хмеймим и в порту города Тартус.  

Автор: Александр Люблинский
#путин #сирия #совфед #хмеймим #весь мир #вс рф #тартус #точечтная борьба с терроризмом #две базы
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