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21:22   25 Декабря 2017
Общество
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Путин предложил продлить амнистию капитала

Путин предложил продлить амнистию капитала

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством Света Федерации и Государственной Думы выступил за продление амнистии капитала.

Об этом в понедельник вечером сообщает РИА Новости, отмечая, что глава государства помимо продления амнистии капитала предложил также освободить от выплаты 13-% налога представителей бизнеса, которые закрывают свои предприятия за рубежом и переводят их в Россию.

«Первое — Продлить срок амнистии капитала, имея в виду те внешние ограничения, которые не становятся меньше, а наоборот, судя по всему, имеют тенденцию к наращиванию», - заявил президент РФ.

При этом Путин отметил, что, если освободить представителей бизнеса, закрывающих свои фирмы за рубежом и переводящих их в Россию, от тринадцатипроцентного налога, это послужит дополнительным стимулом для перевода капиталов в РФ. Глава государства подчеркнул, что власти продолжат работать в этом направлении.Помимо этого, Путин выдвинул еще несколько предложений в поддержку отечественного бизнеса.

Автор: Александр Люблинский
#россия #госдума #путин #экономика #совфед #совещание #парламентарии #аминистия капитала
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