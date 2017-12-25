Путин предложил подумать об утилизационном сборе
В России заканчивается год экологии.
На встрече президента России Владимира Путина с руководством Совета Федерации и Госдумы глава парламентского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал об законотворческих инициативах профильного комитета и годе экологии.
«Год экологии заканчивается, но борьба за экологию продолжается», - прокомментировал выступление президент России.
Владимир Путин согласился, что сделать еще предстоит немало: от сортировки мусора до утилизации крупно-бытовых отходов.
«Что касается крупных отходов (холодильников и телевизоров), надо подумать как сделать, чтобы не обременять экономику и производителя, - сказал Путин. - У нас уже существует утилизационный сбор. Он дает возможность как-то разобраться с этим. Надо подумать, не спеша, без суеты».