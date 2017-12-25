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20:24   25 Декабря 2017
Россия
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Путин предложил подумать об утилизационном сборе

Путин предложил подумать об утилизационном сборе

В России заканчивается год экологии.

На встрече президента России Владимира Путина с руководством Совета Федерации и Госдумы глава парламентского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал об законотворческих инициативах профильного комитета и годе экологии.

«Год экологии заканчивается, но борьба за экологию продолжается», - прокомментировал выступление президент России.

 

Владимир Путин согласился, что сделать еще предстоит немало: от сортировки мусора до утилизации крупно-бытовых отходов.

«Что касается крупных отходов (холодильников и телевизоров), надо подумать как сделать, чтобы не обременять экономику и производителя, - сказал Путин. - У нас уже существует утилизационный сбор. Он дает возможность как-то разобраться с этим. Надо подумать, не спеша, без суеты». 

Автор: Антон Долохов
#госдума #путин #мусор #экология #совет федерации
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