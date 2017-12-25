Сирия последние новости. Бомбардировки ВВС США в Дейр эз-Зоре, арест командира ИГ в Даръа

Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.

Боевые беспилотники правительственных сил атаковали позиции радикалов в районе Джобар на северо-востоке провинции Дамаска, передает твиттер-аккаунт @wateen_media. Кроме того сирийская артиллерия ударила по укреплениям боевиков в предместьях поселения Дума. Недалеко от оазиса Западная Гута не стихает стрельба. Бои развернулись между правительственными подразделениями и отрядами «Джебхат Ан-Нусры» (террористической организации, запрещенной в России). По сведениям Quneitra Today, Сирийская арабская армия (САА) штурмует позиции исламистов у магистрали Мугр Аль-Мир — Бейт-Джинн. Также армейцы Асада ракетные удары обрушили на укрепления радикалов около холма Тель Марван.

Радикалы Сирийской свободной армии (ССА), чья база находится у поселения Азаз, из минометов обстреляли город Африн на севере провинции Алеппо, передает твиттер-канал @AhmetM_08. По сведениям ИА Shahba News, боевики освободили жителя района Аль-Рашидин, которого похитили в августе. Хэппи энд стал возможен благодаря помощи российского Центра по примирению враждующих сторон, чьи сотрудники вели переговоры.

В поселение Ад-Дар Аль-Кабира на севере провинции Хомс крупное автопроисшествие. По данным Shahba News, в ДТП пострадали больше 20 человек. Причины пока не называются. Также на севере, в округе городов Таль-Бисса и Табият Аль-Гарбия, сирийская армия ударила из минометов и артиллерии по укреплениям «Ан-Нусры».

Авиация международной коалиции, возглавляемая США, возобновила полеты в провинции Дейр эз-Зор. От последнего налета, сбросившего бомбы вблизи деревни Хаджин на юго-востоке региона, получили ранения девять местных жителей один погиб. Это сведения Inside Syria Media Center. Накануне, по данным агентства, американские бомбардировщики зачищали восточный берег Евфрата. Погибло 39 человек, из них восемь - дети, шестеро женщин.

На востоке провинции Даръа в поселении Аль-Джиза радикалы «свободной армии» арестовали экс-лидера группы «Харакат Аль-Мусанна», которая входит в альянс «Джейш Халид ибн Аль-Валид», присягнувший на верность «Исламскому государству» (террористической организации, запрещенной в России). По данным Al Manar News, радикал отвечал за координацию подпольной деятельности террористов на землях провинции, управляемые им группы устраивали взрывы и теракты.