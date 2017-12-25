Путин поблагодарил Федеральное Собрание за продуктивную работу

Президент РФ поприветствовал парламентариев на традиционной итоговой встрече. Совещание проходит ежегодно в конце декабря.

Владимир Путин поблагодарил Федеральное Собрание за масштабную проделанную работу по законодательному обеспечению государства и за оперативную реакцию на инициативы главы государства в сфере демографической политики. Он также признался, что рад всех видеть и готов подвести итоги года.

Глава РФ отметил, что обе палаты продуктивно поработали в уходящем году: были приняты важные решения в различных сферах, проведена большая работа над трехлетним бюджетом, а также расширена работа в области демографии, решен вопрос с материнским капиталом и льготной ипотекой. Путин подчеркнул, что все задачи были выполнены в срок и грамотно доработаны.