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19:41   25 Декабря 2017
Весь мир
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Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами — Путин

Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами — Путин

Президент России Владимир Путин заявил об открытой позиции страны. РФ готова к расширению внешнеполитических связей.

По словам главы государства, российские власти никого не ограничивает в контактах — Москва приветствует сотрудничество со всеми странами, несмотря на внешние ограничения. Об этом он сообщил на встрече с парламентариями по итогам года. Совещание проходит в понедельник. 

Россия не собирается никого ограничивать со своей стороны. Это важно, несмотря на санкции, поддерживать связи, — добавил он.

Традиционно в конце уходящего года президент встречается с главами Совфеда Госдумы, а также профильных комитетов двух палат. На встрече политики подводят итоги деятельности парламента, обсуждают актуальные вопросы законопроектной деятельности, а также обмениваются мнениями по приоритетным задачам на следующий год.

Автор: Александра Гегельская
#путин #парламентарии #внешняя политика
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