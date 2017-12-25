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19:36   25 Декабря 2017
Россия
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Украина должна «Газпрому» почти два миллиона долларов за просрочку выплаты

Украина должна «Газпрому» почти два миллиона долларов за просрочку выплаты

Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев сообщил, что «Нафтогаз Украины» просрочил выплаты за поставленный российский газ.

По его словам, украинская сторона должна выплатить штраф в миллион 800 тысяч долларов за трехдневную просрочку. Стокгольмский арбитраж обязал «Нафтогаз Украины» выплатить «Газпрому» два миллиарда долларов за уже поставленный газ.

«Пока мы не получили ни денег, ни штрафа», — сказал Медведев.

 

 

Заместитель председателя правления «Газпрома» объяснил, что ежедневная просрочка выплаты обходится государственной компании Украины по добыче, транспортировке и переработке природного газа, в 600 тысяч долларов. Общая сумма долга «Нафтогаза» перед «Газпромом» превысила пять миллиардов долларов.

 

Автор: Олег Королев
#россия #украина #газ #газпром
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