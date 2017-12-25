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19:28   25 Декабря 2017
Весь мир
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Власти ДНР рассчитывают на позитивный исход по обмену пленными в Донбассе

Власти ДНР рассчитывают на позитивный исход по обмену пленными в Донбассе

Самопровозглашенная Донецкая народная республика надеется на выполнение взаимных договоренностей. В первую очередь, с украинской стороны.

Полномочный представитель республики на переговорах контактной группы Денис Пушилин отметил, что рассчитывает на Киев. Речь идет об обязательствах по обмену пленными, который планируется провести в эту среду, 27 декабря. Об этом пишут местные СМИ. 

«Наконец-то освобожденные ребята вернутся в свои семьи, вернутся домой»,  — добавил представитель ДНР.

Ранее Киев и Донбасс согласовали условия по обмену пленными 27 декабря. Стороны договорились обменяться по формуле «306 на 74». Детали будут оглашены день в день. В ноябре представитель Украины в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук попросил главу РФ Владимира Путина содействовать проведению процедуры обмена пленными.

Автор: Александра Гегельская
#украина #днр #обмен пленными
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