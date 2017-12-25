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19:15   25 Декабря 2017
Россия
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Шойгу призвал помочь родственникам жертв катастрофы самолета Ту-154

Шойгу призвал помочь родственникам жертв катастрофы самолета Ту-154

Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал не забывать никого из близких жертв авиакатастрофы Ту-154 под Сочи.

По его словам, Минобороны продолжит помогать родственникам катастрофы. В понедельник, 25 декабря, открыли большой мемориал. Шойгу подчеркнул, что Минобороны помнит и заботится о родных и близких жертв авиакатастрофы.

«Все что можем, мы должны сделать и сделаем», — сказал министр обороны России.  

 

 

 Ту-154Б-2 ВВС РФ вылетел из Москвы в Латакию 25 декабря 2016 года. После дозаправки в Сочи самолет взлетел и упал через 70 секунд. Погибли 92 человека.

Автор: Олег Королев
#россия #минобороны #шойгу #общество #ту-154
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