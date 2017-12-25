МЧС предупреждает петербуржцев о тумане, снеге и дожде во вторник

МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает горожан о непогоде во вторник.

Об этом сообщает в понедельник FlashNord со ссылкой на ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Отмечается, что в ночь с понедельника на вторник, а также во вторник утром ожидается сильный снегопад с дождем. Во второй половине вторника местами может быть слабый туман.

Петербуржцев призывают воздержаться от поездок по городу на личном автотранспорте. Кроме того, горожанам советуют приготовиться ко временным перебоям с электроэнергией и перекрыть газовые краны из-за возможного нарушения энергоснабжения. Личные автомобили в ведомстве советуют парковать вдали от деревьев, чтобы избежать повреждений.