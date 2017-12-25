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18:40   25 Декабря 2017
Россия
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Пассажир автобуса, протаранившего толпу в Москве, рассказал о случившемся

Пассажир автобуса, протаранившего толпу в Москве, рассказал о случившемся

Водитель автобуса, въехавшего в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар» в Москве, был «адекватным», однако «немного хмурым и неприветливым».

Об этом рассказал РИА Новости пассажир транспортного средства по имени Владимир.

«Он нормально разговаривал, нам показался адекватным», — подчеркнул мужчина.

Автобус в понедельник въехал в подземный переход рядом со станцией метрополитена «Славянский бульвар». В аварии результате пять человек погибли, около 15 пострадали.

Водитель был задержан полицейскими. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», а также по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Причины ДТП в настоящее время выясняются.

Автор: Алла Ларионова
#москва #дтп #автобус #чп #славянский бульвар
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