Пассажир автобуса, протаранившего толпу в Москве, рассказал о случившемся

Водитель автобуса, въехавшего в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар» в Москве, был «адекватным», однако «немного хмурым и неприветливым».

Об этом рассказал РИА Новости пассажир транспортного средства по имени Владимир.

«Он нормально разговаривал, нам показался адекватным», — подчеркнул мужчина.

Автобус в понедельник въехал в подземный переход рядом со станцией метрополитена «Славянский бульвар». В аварии результате пять человек погибли, около 15 пострадали.

Водитель был задержан полицейскими. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», а также по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Причины ДТП в настоящее время выясняются.