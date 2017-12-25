Родственники опознали третью жертву наезда автобуса на пешеходов в Москве

Источник ИА «Политика сегодня» сообщил, что четыре тела отвезли в судебно-медицинский морг «Царицыно». Сразу опознали двоих погибших, у них были документы.

Погиб 27-летний мужчина и 38-летняя женщина. Родственники опознали третью жертву. Погибла 53-летняя женщина. В морге осталось тело несовершеннолетней. Представители «Мострансавто» сообщили, что страховая компания по ОСАГО пострадавшим выплатят до 500 тысяч рублей компенсации.

Ужас Славянский бульвар 4 человека погибли 15 пострадали pic.twitter.com/WUOXUBXcqZ — SPECTR (@SPECTR_1) December 25, 2017

В понедельник, 25 декабря, автобус сбил пешеходов и съехал в подземный переход у метро «Славянский бульвар» в Москве. Правоохранители задержали водителя. Возбудили уголовное дело.