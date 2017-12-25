Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 25 декабря

ИА «Политика сегодня» публикует самые интересные посты в социальных сетях российских политиков и чиновников, опубликованные в понедельник, 25 декабря.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила о полной поддержке правительством комплексного законопроекта, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия,

Политик также опубликовала фотографии со встречи с председателями региональных контрольных комиссий «Единой России».

Мэр Москвы Сергей Собянин сочувствует родным и близким пострадавших при аварии около станции столичного метро «Славянский бульвар». Сегодня днем автобус въехал в подземный переход через Кутузовский проспект. Пять человек погибли, 15 пострадали. По последним данным, водителя задержали, по факту инцидента заведено уголовное дело.

Возле метро "Славянский бульвар" автобус, по предварительной информации, одинцовской транспортной компании совершил наезд на пешеходов. Есть погибшие и пострадавшие. Оказываем срочную помощь. Сочувствую родным и близким погибших. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 25, 2017

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин задается вопросом, возможно ли повторить невероятный взлет Южной Кореи, которая всего за 40 лет выбралась из нищеты и превратилась в одну из величайших промышленных держав. Однако ответ на этот вопрос он не дает.

Министр культуры России Владимир Мединский поделился видеопрезентацией первого в стране инновационного культурного центра на Урале.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев репостнул у себя «ВКонтакте» публикацию с официальной страницы правительства. В посте говорится о теме последнего совещания — новые территории опережающего социально-экономического развития в регионах.

Официальный представитель МИД Мария Захарова до сих пор принимает поздравления с днем рождения — праздник был накануне. Сегодня она уже публикует снимки с интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова телеканалу RT.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказал о судьбе принятой правительством новой системы стимулирования борьбы с производственными издержками.

Руководители ведущих оборонно-промышленных корпораций страны активно поддержали принятие @Pravitelstvo_RF новой системы стимулирования борьбы с производственными издержками https://t.co/VdcOpmKU7f — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) December 25, 2017

Роскомнадзор советует, что необходимо делать интернет-пользователям в случае низкой скорости соединения.

"Если в доме нет интернета или скорость соединения низкая, то можно просить оператора связи установить ретранслятор. И он точно не будет мешать соседям пользоваться интернетом или мобильной связью": https://t.co/zSj2cuRth6 pic.twitter.com/0twFkkwdSn — Роскомнадзор (@roscomnadzor) December 25, 2017

Минобороны рассказывает подписчикам о проводимых учениях и актуальных событиях, связанных с ведомством.