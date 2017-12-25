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 ​​​​​​​Три альпиниста погибли в швейцарских Альпах при сходе лавин

​​​​​​​Три альпиниста погибли в швейцарских Альпах при сходе лавин
В Ленобласти в ДТП с фурой погиб мужчина

В Ленобласти в ДТП с фурой погиб мужчина

 В Забайкалье 16 грузовых вагонов сошли с рельсов

В Забайкалье 16 грузовых вагонов сошли с рельсов
Елочка, гори: в Астане запылала новогодняя елка

Елочка, гори: в Астане запылала новогодняя елка

 Украинская правозащитница назвала митинг против убийцы журналиста Веремия в Киеве акцией «возмущенных кастрюль»

Украинская правозащитница назвала митинг против убийцы журналиста Веремия в Киеве акцией «возмущенных кастрюль»
Десять мирных жителей погибли в Сане из-за неудачного пуска ракеты хуситами

Десять мирных жителей погибли в Сане из-за неудачного пуска ракеты хуситами

 ​​​​​​​Три альпиниста погибли в швейцарских Альпах при сходе лавин

​​​​​​​Три альпиниста погибли в швейцарских Альпах при сходе лавин
19:06   25 Декабря 2017
Весь мир
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Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 25 декабря

Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 25 декабря

ИА «Политика сегодня» публикует самые интересные посты в социальных сетях российских политиков и чиновников, опубликованные в понедельник, 25 декабря.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила о полной поддержке правительством комплексного законопроекта, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия, 

 

 

Политик также опубликовала фотографии со встречи с председателями региональных контрольных комиссий «Единой России».

 

 

Мэр Москвы Сергей Собянин сочувствует родным и близким пострадавших при аварии около станции столичного метро «Славянский бульвар». Сегодня днем автобус въехал в подземный переход через Кутузовский проспект. Пять человек погибли, 15 пострадали. По последним данным, водителя задержали, по факту инцидента заведено уголовное дело.

 

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин задается вопросом, возможно ли повторить невероятный взлет Южной Кореи, которая всего за 40 лет выбралась из нищеты и превратилась в одну из величайших промышленных держав. Однако ответ на этот вопрос он не дает.

 

 

Министр культуры России Владимир Мединский поделился видеопрезентацией первого в стране инновационного культурного центра на Урале. 

 

 

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев репостнул у себя «ВКонтакте» публикацию с официальной страницы правительства. В посте говорится о теме последнего совещания — новые территории опережающего социально-экономического развития в регионах.

 

 

Официальный представитель МИД Мария Захарова до сих пор принимает поздравления с днем рождения — праздник был накануне. Сегодня она уже публикует снимки с интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова телеканалу RT.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказал о судьбе принятой правительством новой системы стимулирования борьбы с производственными издержками.

 

Роскомнадзор советует, что необходимо делать интернет-пользователям в случае низкой скорости соединения. 

 

Минобороны рассказывает подписчикам о проводимых учениях и актуальных событиях, связанных с ведомством.

Автор: Александра Гегельская
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