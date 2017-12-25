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18:22   25 Декабря 2017
Россия
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Пробки на дорогах Москвы возросли до девяти баллов

Пробки на дорогах Москвы возросли до девяти баллов

По состоянию на 17:33 понедельника пробки в Москве достигают девяти баллов.

Об этом сообщает онлайн-сервис «Яндекс. Пробки». Согласно его данным, самые серьезные затруднения в движении зафиксированы на Бульварном, Садовом и Третьем транспортном кольце.

Ожидается, что загруженность столичных дорог снизится ближе к 22:00. Пробки в столице вызваны неблагоприятными погодными условиями. По данным метеорологов, начавшийся утром в понедельник снегопад закончится в Москве к вечеру.

Помимо этого, на ситуацию на дорогах города повлияла авария с автобусом, который совершил наезд на пешеходов у метро «Славянский бульвар». Как рассказал следствию водитель, у транспортного средства внезапно отказали тормоза. В результате ДТП скончались пять человек, еще около 15 получили травмы.

Автор: Алла Ларионова
#москва #общество #пробки
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