Пробки на дорогах Москвы возросли до девяти баллов

По состоянию на 17:33 понедельника пробки в Москве достигают девяти баллов.

Об этом сообщает онлайн-сервис «Яндекс. Пробки». Согласно его данным, самые серьезные затруднения в движении зафиксированы на Бульварном, Садовом и Третьем транспортном кольце.

Ожидается, что загруженность столичных дорог снизится ближе к 22:00. Пробки в столице вызваны неблагоприятными погодными условиями. По данным метеорологов, начавшийся утром в понедельник снегопад закончится в Москве к вечеру.

Помимо этого, на ситуацию на дорогах города повлияла авария с автобусом, который совершил наезд на пешеходов у метро «Славянский бульвар». Как рассказал следствию водитель, у транспортного средства внезапно отказали тормоза. В результате ДТП скончались пять человек, еще около 15 получили травмы.