Мы в соц.сетях:
В Ленобласти в ДТП с фурой погиб мужчина

В Ленобласти в ДТП с фурой погиб мужчина

 В Забайкалье 16 грузовых вагонов сошли с рельсов

В Забайкалье 16 грузовых вагонов сошли с рельсов
Елочка, гори: в Астане запылала новогодняя елка

Елочка, гори: в Астане запылала новогодняя елка

 Украинская правозащитница назвала митинг против убийцы журналиста Веремия в Киеве акцией «возмущенных кастрюль»

Украинская правозащитница назвала митинг против убийцы журналиста Веремия в Киеве акцией «возмущенных кастрюль»
Десять мирных жителей погибли в Сане из-за неудачного пуска ракеты хуситами

Десять мирных жителей погибли в Сане из-за неудачного пуска ракеты хуситами

 ​​​​​​​Три альпиниста погибли в швейцарских Альпах при сходе лавин

​​​​​​​Три альпиниста погибли в швейцарских Альпах при сходе лавин
В Ленобласти в ДТП с фурой погиб мужчина

В Ленобласти в ДТП с фурой погиб мужчина

 В Забайкалье 16 грузовых вагонов сошли с рельсов

В Забайкалье 16 грузовых вагонов сошли с рельсов
Елочка, гори: в Астане запылала новогодняя елка

Елочка, гори: в Астане запылала новогодняя елка

 Украинская правозащитница назвала митинг против убийцы журналиста Веремия в Киеве акцией «возмущенных кастрюль»

Украинская правозащитница назвала митинг против убийцы журналиста Веремия в Киеве акцией «возмущенных кастрюль»
Десять мирных жителей погибли в Сане из-за неудачного пуска ракеты хуситами

Десять мирных жителей погибли в Сане из-за неудачного пуска ракеты хуситами

 ​​​​​​​Три альпиниста погибли в швейцарских Альпах при сходе лавин

​​​​​​​Три альпиниста погибли в швейцарских Альпах при сходе лавин
18:23   25 Декабря 2017
Россия
75

Мутко не покинул пост президента РФС

Мутко не покинул пост президента РФС

В понедельник, 25 декабря, в ходе очередного заседания исполкома РФС заявили, что Виталий Мутко не покинул пост президента Российского футбольного союза.

Мутко остался руководителем футбольной федерации, поэтому журналисты практически потеряли интерес к результатам заседания РФС. На повестке дня Российского футбольного союза девять вопросов. Среди них результаты и задачи футбольных сборных на 2018 год, проведение всероссийских профессиональных соревнований, бюджет РФС, составе бюро исполкома и вице-президентов.

 

 

Автор: Тоня Краснова
#россия #мутко #общество #рфс
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Бомбардировки ВВС США в Дейр эз-Зоре, арест командира ИГ в Даръа Сирия
Сирия последние новости. Бомбардировки ВВС США в Дейр эз-Зоре, арест командира ИГ в Даръа
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
21:33   25 Декабря 2017
103
«Справедливая Россия» объяснила, чем отличается от «Единой» Россия

«Справедливая Россия» объяснила, чем отличается от «Единой»

14:39   25 Декабря 2017
1601
США намерены купить истребители на Украине Весь мир

США намерены купить истребители на Украине

14:29   25 Декабря 2017
6554
США могут «поздравить» санкциями 50 тысяч россиян Весь мир

США могут «поздравить» санкциями 50 тысяч россиян

12:57   25 Декабря 2017
3108
Новости smi2.ru
США намерены купить истребители на Украине

США намерены купить истребители на Украине

 Пассажир автобуса, протаранившего толпу в Москве, рассказал о случившемся

Пассажир автобуса, протаранившего толпу в Москве, рассказал о случившемся

 Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных

Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных

 США могут «поздравить» санкциями 50 тысяч россиян

США могут «поздравить» санкциями 50 тысяч россиян