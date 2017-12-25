Мутко не покинул пост президента РФС

В понедельник, 25 декабря, в ходе очередного заседания исполкома РФС заявили, что Виталий Мутко не покинул пост президента Российского футбольного союза.

Мутко остался руководителем футбольной федерации, поэтому журналисты практически потеряли интерес к результатам заседания РФС. На повестке дня Российского футбольного союза девять вопросов. Среди них результаты и задачи футбольных сборных на 2018 год, проведение всероссийских профессиональных соревнований, бюджет РФС, составе бюро исполкома и вице-президентов.

Вниманию СМИ! Очередное заседание Исполкома РФС пройдет в понедельник, 25 декабря, в Доме футбола (ул. Народная, 7). Начало - в 16:30. Повестка дня: ⬇️⬇️⬇️https://t.co/VjiH0jnY5X — РФС (@official_rfs) December 22, 2017