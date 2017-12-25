Названа сумма выплат пешеходам, пострадавшим при наезде автобуса на западе Москвы

Пешеходы, которые пострадали в ДТП с автобусом на западе Москвы, получат до 500 тысяч рублей в качестве выплат по ОСАГО за вред жизни и здоровью.

Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ГУП МО «Мострансавто», передает РИА Новости. Кроме того, за повреждение имущества каждому пострадавшему предусмотрена выплата в пределах 400 тысяч рублей.

Напомним, днем в понедельник автобус въехал в подземный переход через Кутузовский проспект у станции метрополитена «Славянский бульвар» в Москве. В результате аварии погибли пять человек, около 15 пострадали.

Водитель был задержан. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».