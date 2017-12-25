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18:09   25 Декабря 2017
Россия
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Кобзона исключили из состава экспертного совета Минкультуры

Кобзона исключили из состава экспертного совета Минкультуры

Минкульт исключит артиста из состава экспертного совета. Соответствующий документ подписал глава ведомства.

Министр культуры Владимир Мединский утвердил приказ. Ранее народный артист, первый зампредседателя комитета по культуре Государственной Думы Иосиф Кобзон написал официальное письмо о том, что выходит из состава экспертного совета министерства. Документ был подписан сегодня.

В документе указана не только фамилия артиста. Из состава совета также исключены первый замминистра культуры Владимир Аристархов. Наоборот в его состав вошли художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков, директор ГИТИС Григорий Заславский, режиссер Владимир Хотиненко, глава Мосфильма Карен Шахназаров и некоторые другие деятели культуры.

Ранее Кобзон выразил недовольство принципами отбора министерством кандидатов для различного рода поощрений и присвоения званий артистам. При этом в Минкультуры удивились его решением о выходе из экспертного совета.

Автор: Александра Гегельская
#мединский #кобзон #минклуьт
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