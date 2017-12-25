Елочка, гори: в Астане запылала новогодняя елка

В Астане на входе в один из городских парков вспыхнула новогодняя елка.

Об этом сообщает МИА «Казинформ». Отмечается, что огонь охватил искусственную ель примерно в 6 часов утра по местному времени.

Как рассказал журналистам официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов, сообщение о возгорании елки по проспекту Туран поступило в понедельник в 6 часов 19 минут. Пожар удалось потушить спустя полчаса. Распространения огня допущено не было. В результате возгорания никто не пострадал. Причина пожара в настоящий момент выясняется, отметил он.

Видеозапись с места происшествия публикует в понедельник Newtimes kz.