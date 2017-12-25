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18:00   25 Декабря 2017
Россия
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Снег, метель, ветер: МЧС экстренно предупредило об ухудшении погоды в Москве

Снег, метель, ветер: МЧС экстренно предупредило об ухудшении погоды в Москве

Сотрудники ГУ МЧС России по Москве экстренно предупредили об ухудшении погоды в столице в понедельник, 25 декабря.

Синоптики Росгидромета уточнили, что с пяти до девяти часов вечера в Москве ожидается снег, метель, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. По их словам, на дорогах и тротуарах гололедица.

Сотрудники МЧС также предупредили, что в случае ухудшения погоды могут частично повалиться деревья. Если ухудшится видимость на дорогах, тогда может увеличиться количество ДТП.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями», — порекомендовало МЧС РФ по Москве. 

Автор: Олег Королев
#москва #россия #погода #росгидромет
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