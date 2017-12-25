Снег, метель, ветер: МЧС экстренно предупредило об ухудшении погоды в Москве
Сотрудники ГУ МЧС России по Москве экстренно предупредили об ухудшении погоды в столице в понедельник, 25 декабря.
Синоптики Росгидромета уточнили, что с пяти до девяти часов вечера в Москве ожидается снег, метель, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. По их словам, на дорогах и тротуарах гололедица.
Сотрудники МЧС также предупредили, что в случае ухудшения погоды могут частично повалиться деревья. Если ухудшится видимость на дорогах, тогда может увеличиться количество ДТП.
«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями», — порекомендовало МЧС РФ по Москве.
Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях (снег, метель, усиление ветра, гололедица) https://t.co/WhZUNWOUD6— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) December 25, 2017