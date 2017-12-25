Въехавший в толпу автобус у метро «Славянский бульвар» был исправен

Автобус, въехавший в пешеходный переход у станции метро «Славянский бульвар» в Москве, перед рейсом был исправен.

Об этом сообщает в понедельник РИА «Новости» со ссылкой на Министерство транспорта Московской области. Согласно данным Следственного комитета РФ, водитель транспортного средства заявил, что автобус «внезапно начал самостоятельное движение», мужчина жал на тормоз, однако он не работал.

«Транспортные средства проходят предрейсовый технический осмотр. Автобус был исправен», — отметили в Минтрансе.

Днем в понедельник автобус въехал в подземный переход у станции метрополитена «Славянский бульвар» в центре столицы. В результате ДТП погибли пять человек, еще около 15 получили травмы. Водителя задержали.