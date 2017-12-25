Роскомнадзор потребует от Facebook и Instagram объяснить блокировку аккаунтов Кадырова

Надзорное ведомство ждет разъяснений от руководства социальных сетей. В случае игнорирования им будет направлен официальный запрос.

Два дня назад глава Чечни Рамзан Кадыров не смог войти в свои аккаунты в социальных сетях Facebook и Instagram. Причина блокировки до сих пор не ясна.

«Если социальные сети не разъяснят в ближайшее время причину блокировки, то такой запрос будет направлен», — цитирует «Интерфакс» официальный комментарий ведомства.

Роскомнадзор согласился с главой думского комитета по информационной политике и технологиям Леонидом Левиным, который в ответ на данные действия предложил направить официальный запрос соцсетям с требованием разъяснить ситуацию.

Напомним, что в тот же день, 23 декабря, Кадыров заявил, что зарегистрировался в соцсети Mylistory, которая активно развивается в республике. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. С того дня он пообещал выкладывать все новости в местную соцсеть.