Совфед объяснил, как допинговый скандал угрожает суверенитету России

Представитель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ прокомментировал допинговый скандал.

По его словам, допинговые скандалы, которые раскручивает Запад вокруг РФ, не только грубо нарушают международное право, но и угрожают национальному суверенитету российского государства. Члены комиссии Совфеда считают, что антироссийская пропаганда не имеет ничего общего с принципами спорта.

Сенаторы также добавили, что давление на Россию может усиливаться в связи с предстоящими президентскими выборами в 2018 году.