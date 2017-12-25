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 В Забайкалье 16 грузовых вагонов сошли с рельсов

В Забайкалье 16 грузовых вагонов сошли с рельсов
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 Украинская правозащитница назвала митинг против убийцы журналиста Веремия в Киеве акцией «возмущенных кастрюль»

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17:32   25 Декабря 2017
Россия
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Совфед объяснил, как допинговый скандал угрожает суверенитету России

Совфед объяснил, как допинговый скандал угрожает суверенитету России

Представитель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ прокомментировал допинговый скандал.

По его словам, допинговые скандалы, которые раскручивает Запад вокруг РФ, не только грубо нарушают международное право, но и угрожают национальному суверенитету российского государства. Члены комиссии Совфеда считают, что антироссийская пропаганда не имеет ничего общего с принципами спорта.

Сенаторы также добавили, что давление на Россию может усиливаться в связи с предстоящими президентскими выборами в 2018 году.

Автор: Олег Королев
#допинг #россия #общество #суверенитет
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