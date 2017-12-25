Совфед объяснил, как допинговый скандал угрожает суверенитету России
Представитель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ прокомментировал допинговый скандал.
По его словам, допинговые скандалы, которые раскручивает Запад вокруг РФ, не только грубо нарушают международное право, но и угрожают национальному суверенитету российского государства. Члены комиссии Совфеда считают, что антироссийская пропаганда не имеет ничего общего с принципами спорта.
Сенаторы также добавили, что давление на Россию может усиливаться в связи с предстоящими президентскими выборами в 2018 году.
Валентина #Матвиенко провела пресс-конференцию, посвященную итогам осенней сессии#Россия #СовФед #итоги2017 #закон #поправки #регионы #развитиеhttps://t.co/UBuDUD5ksN— Совет Федерации (@SovFedInfo) December 25, 2017