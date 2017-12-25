ЦИК отказал Лурье, Полонскому и Навальному в регистрации на выборах президента

Лурье и Навальный имеют непогашенные судимости, Полонский не предоставил данные о зарубежной недвижимости супруги.

Центризбирком отказал в регистрации на участие в выборах президента Российской Федерации журналисту Олегу Лурье, блогеру Алексею Навальному и бизнесмену Сергею Полонскому.

Журналист Лурье и общественник Навальный не имеют права участвовать в президентской гонке из-за непогашенной судимости. Группа избирателей, созданная для поддержки самовыдвижения бизнесмена Сергея Полонского кандидатом в президенты РФ, не предоставила данные о зарубежной недвижимости его жены.