ЦИК разрешил бизнес-омбудсмену Титову открыть избирательный счет

Центральная избирательная комиссия России проверила документы кандидата на пост президента от либерально-консервативной политической «Партии Роста» Бориса Титова.

ЦИК утвердил документы уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей и разрешил Титову открыть избирательный счет. Борис Юрьевич баллотировался на пост президента от непарламентской партии, поэтому ему нужно собрать подписи 100 тысяч избирателей.

В четверг, 21 декабря, в ходе съезда «Партии Роста» депутаты утвердили председателя политической партии Бориса Титова кандидатом на президентских выборах в 2018 году. Также ЦИК разрешил открыть избирательный счет руководителю фракции ЛДПР Владимиру Жириновскому.