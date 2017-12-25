ЦИК разрешил бизнес-омбудсмену Титову открыть избирательный счет
Центральная избирательная комиссия России проверила документы кандидата на пост президента от либерально-консервативной политической «Партии Роста» Бориса Титова.
ЦИК утвердил документы уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей и разрешил Титову открыть избирательный счет. Борис Юрьевич баллотировался на пост президента от непарламентской партии, поэтому ему нужно собрать подписи 100 тысяч избирателей.
В четверг, 21 декабря, в ходе съезда «Партии Роста» депутаты утвердили председателя политической партии Бориса Титова кандидатом на президентских выборах в 2018 году. Также ЦИК разрешил открыть избирательный счет руководителю фракции ЛДПР Владимиру Жириновскому.
27 декабря в Крыму состоится торжественное открытие регионального предвыборного штаба кандидата в президенты России от Всероссийской политической партии "Партия Роста" Бориса Титова. https://t.co/fvMkTvIqDa#ПартияРоста #КомандаТитова #Симферополь #Выборы2018 pic.twitter.com/mZdVDaMMrG— Партия Роста (@partrost) December 25, 2017