Мы в соц.сетях:
В Ленобласти в ДТП с фурой погиб мужчина

В Ленобласти в ДТП с фурой погиб мужчина

 В Забайкалье 16 грузовых вагонов сошли с рельсов

В Забайкалье 16 грузовых вагонов сошли с рельсов
Елочка, гори: в Астане запылала новогодняя елка

Елочка, гори: в Астане запылала новогодняя елка

 Украинская правозащитница назвала митинг против убийцы журналиста Веремия в Киеве акцией «возмущенных кастрюль»

Украинская правозащитница назвала митинг против убийцы журналиста Веремия в Киеве акцией «возмущенных кастрюль»
Десять мирных жителей погибли в Сане из-за неудачного пуска ракеты хуситами

Десять мирных жителей погибли в Сане из-за неудачного пуска ракеты хуситами

 ​​​​​​​Три альпиниста погибли в швейцарских Альпах при сходе лавин

​​​​​​​Три альпиниста погибли в швейцарских Альпах при сходе лавин
В Ленобласти в ДТП с фурой погиб мужчина

В Ленобласти в ДТП с фурой погиб мужчина

 В Забайкалье 16 грузовых вагонов сошли с рельсов

В Забайкалье 16 грузовых вагонов сошли с рельсов
Елочка, гори: в Астане запылала новогодняя елка

Елочка, гори: в Астане запылала новогодняя елка

 Украинская правозащитница назвала митинг против убийцы журналиста Веремия в Киеве акцией «возмущенных кастрюль»

Украинская правозащитница назвала митинг против убийцы журналиста Веремия в Киеве акцией «возмущенных кастрюль»
Десять мирных жителей погибли в Сане из-за неудачного пуска ракеты хуситами

Десять мирных жителей погибли в Сане из-за неудачного пуска ракеты хуситами

 ​​​​​​​Три альпиниста погибли в швейцарских Альпах при сходе лавин

​​​​​​​Три альпиниста погибли в швейцарских Альпах при сходе лавин
17:04   25 Декабря 2017
Россия
50

ЦИК разрешил бизнес-омбудсмену Титову открыть избирательный счет

ЦИК разрешил бизнес-омбудсмену Титову открыть избирательный счет

Центральная избирательная комиссия России проверила документы кандидата на пост президента от либерально-консервативной политической «Партии Роста» Бориса Титова.

ЦИК утвердил документы уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей и разрешил Титову открыть избирательный счет. Борис Юрьевич баллотировался на пост президента от непарламентской партии, поэтому ему нужно собрать подписи 100 тысяч избирателей.

В четверг, 21 декабря, в ходе съезда «Партии Роста» депутаты утвердили председателя политической партии Бориса Титова кандидатом на президентских выборах в 2018 году. Также ЦИК разрешил открыть избирательный счет руководителю фракции ЛДПР Владимиру Жириновскому.

Автор: Олег Королев
#россия #выборы #титов #политика #цик
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Бомбардировки ВВС США в Дейр эз-Зоре, арест командира ИГ в Даръа Сирия
Сирия последние новости. Бомбардировки ВВС США в Дейр эз-Зоре, арест командира ИГ в Даръа
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
21:33   25 Декабря 2017
103
«Справедливая Россия» объяснила, чем отличается от «Единой» Россия

«Справедливая Россия» объяснила, чем отличается от «Единой»

14:39   25 Декабря 2017
1600
США намерены купить истребители на Украине Весь мир

США намерены купить истребители на Украине

14:29   25 Декабря 2017
6554
США могут «поздравить» санкциями 50 тысяч россиян Весь мир

США могут «поздравить» санкциями 50 тысяч россиян

12:57   25 Декабря 2017
3108
Новости smi2.ru
США намерены купить истребители на Украине

США намерены купить истребители на Украине

 Пассажир автобуса, протаранившего толпу в Москве, рассказал о случившемся

Пассажир автобуса, протаранившего толпу в Москве, рассказал о случившемся

 Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных

Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных

 США могут «поздравить» санкциями 50 тысяч россиян

США могут «поздравить» санкциями 50 тысяч россиян