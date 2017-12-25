Украинская правозащитница назвала митинг против убийцы журналиста Веремия в Киеве акцией «возмущенных кастрюль»

В Киеве у стелы Независимости в понедельник, 25 декабря, прошла акция протеста против освобождения убийцы журналиста «Вестей» Юрия Крысина.

Журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия убили в 2014 году во время событий на Майдане. Он ехал на такси с работы, когда на его машину напали «титушки»* и сильно избили. После этого Вячеславу выстрелили в спину. Обвинители уверены, что сделал это Юрий Крысин. Судья согласился с прокурорами, но назначил виновнику всего четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. То есть его посадят в тюрьму только в том случае, если он совершит уголовное преступление в течение этих двух лет.

Журналисты и активисты собрались в понедельник на протестную акцию на майдане Независимости. Участники митинга возмущены «судебным произволом и кощунственным оправданием убийцы», объяснил депутат Борислав Береза, также поучаствовавший в акции.

Известная украинская правозащитница Татьяна Монтян, однако, назвала митинг очередной акцией «возмущенных кастрюль». Она объяснила, что, хотя участники протеста этого никогда не признают, именно они «скакали» на Майдане в 2014 году и разрушали все государственные институты ради вот такого «правосудия».

«А теперь они, видите ли, ужаснулись наскаченному», — удивляется Монтян.

*Титушки - собирательный термин, возникший в мае 2013 года на Украине, первоначально для именования молодых людей, негласно используемых в качестве подстрекателей и наёмников для организации силовых провокаций, потасовок, иных акций с применением физической силы.