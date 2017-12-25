Путин соболезнует родным и близким академика Зализняка

Советский и российский лингвист, академик РАН по отделению литературы и языка, доктор филологических науки и лауреат национальной премии умер в воскресенье.

Владимир Путин поддержал теплыми словами семью Андрея Зализняка. Он умер в воскресенье в возрасте 82 лет. Обращение президента появилось на официальном сайте Кремля.

Глава государства напомнил, что академик был выдающимся ученым-филологом, верным своему призванию и многое сделал для развития отечественной школы языкознания. Он также внес личный вклад в исследование уникальных памятников древнерусской письменности и в сбережение историко-культурного наследия страны. Светлая память навсегда останется в сердцах родных, близких и всех, кто его знал, говорится в сообщении.

Напомним, что ученый исследовал современную и историческую грамматику русского языка, изучал сравнительное и общее языкознание. Несколько научных трудов он посвятил исследованию новгородских берестяных грамот.