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18:31   26 Декабря 2017
Россия
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Сходи на выборы, не то козленочком станешь

Сходи на выборы, не то козленочком станешь

В 1996-ом призывали голосовать интерпретациями русских сказок и видео с рок-звездами. В 2008 по телевизору говорили о Крыме. «Политика Сегодня» выбрала лучшие ролики ЦИК.

Сегодня в распоряжении ЦИК помимо привычных инструментов - телевидения и радио - есть и интернет. До развития сети и на заре российских политтехнологий ЦИК удивлял граждан самой большой страны мира эффектными роликами социальной рекламы, которые зачастую выходили в формате мини-сериалов. Сейчас реплики персонажей могут вызвать улыбку, но именно они звали людей определять судьбу страны.

Президентская кампания Бориса Ельцина 1996 года стартовала под лозунгом «Голосуй, или проиграешь». Задача ставилась - привлечь молодых людей на избирательные участки. Опросы ВЦИОМ показывали, что если Ельцин получит 70% голосов молодежи, то обойдет своего основного конкурента – лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Чтобы повысить явку мобилизовали известные музыканты. Так зазывала молодежь на выборы популярная в те времена группа «Мальчишник».

Многие звезды эстрады не скрывали, что голосуют за Бориса Ельцина. Певица Лариса Долина опасалась реванша коммунистов. Лидер группы «Любе» Николай Расторгуев тактично объяснял, что мнение большинства представителей старшего поколения сложно изменить, поэтому решающее слово должна сказать молодежь.

Политтехнологи как будто пытались перещеголять друг друга в креативности. Сюрреалистичный ролик с участием актера Марата Башарова до сих пор вызывает неоднозначные впечатления при просмотре.

Расчет на использование популярных у молодежи образов был понятен и оправдан. В агитационном ролике герой рок-певца Гарика Сукачева везет на избирательный участок соседа дядю Ваню на «Харлее», а после предлагает отметить событие за кружечкой пива. В описании к ролику содержался прямой призыв к действию: «Соверши поступок – проголосуй!».

Массированная агитация дала результат. На выборы в 1996 году пришло 69,8 (!) процентов избирателей. Борис Ельцин занял первое место, но не победил, набрав 35,28% голосов. Это меньше необходимых 50 процентов + 1 голос. Во второй тур прошел также его главный соперник Геннадий Зюганов с сопоставимым результатом - 32,03%. И интрига никуда не делась.

На второй тур президентских выборов в рекламе звали тех, кто первый прогулял, сравнивая их с козлами. Явка составила 69,4%. Победу одержал, как известно, Борис Ельцин. 

Призывы комиссии идти на избирательные участки в 2000-м году Youtube не сохранил. Впрочем, необходимость выбирать главу государства на смену «уставшему» Борису Ельцину понимало большинство граждан. Конкуренцию Владимиру Путину тогда среди прочих пытался составить сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Под лозунгом «Разум. Воля. Результат» его команда пыталась охватить основные социальные группы. Для этого использовали популярные «народные образы». Демократа позиционировали как талантливого экономиста, способного навести порядок в стране «сильной рукой». Обращались к той аудитории, что не ходит на выборы, либо голосует против всех. 

Успех такая стратегия Явлинскому не принесла. Свои голоса главе «Яблока» отдали 5,8% избирателей, меньше чем в 1996-ом. Зато явка на выборах в 2000 году осталась традиционно высокой - 68,65%.

К выборам главы государства в 2004 году в социальной рекламе уже чувствовалось влияние компьютерных технологий. Идеологический посыл остался неизменным. Молодежи по-прежнему объясняли важность активной гражданской позиции. Явка составила 64,38%.

Аналогичную картину можно было наблюдать в преддверии выборов 2008 года. ЦИК рассказывал молодому поколению историю становления российской демократии в формате школьного сочинения. Примечательно, что тема Крыма, на тот момент украинского, трижды звучит в этом ролике. Явка составила 69,81%.

По уже сложившейся традиции в 2012 году избирательная комиссия уделяла особое внимание молодежи. Для иногородних студентов существовала упрощенная процедура голосования по месту временной регистрации в общежитиях. Основные заботы по формированию списков данной категории избирателей ложилась на администрацию вузов. Явка сохранилась на прежнем уровне - 65,34%.

Что касается будущего, то избирательная комиссия уже опубликовала короткую часть ролика социальной рекламы, посвященного выборам в марте 2018 года. По сравнению с 90-ми и началом 2000-х изменилась визуальная составляющая. Видеоряд насыщен красочными эффектами, авторы больше не используют методы драматургии конца прошлого столетия. Наверное, в этом нет ничего удивительного. Ведь каждому времени присущи свои тенденции.

Автор: Максим Белых
#россия #цик #агитация #молодежь #явка #выборы президента #социальная реклама #голосуй или проиграешь
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