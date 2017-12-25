Пассажирский автобус снес двери мечети в Казани

Городской автобус врезался в здание мечети. Жертв нет.

Инцидент произошел в центре Казани недалеко от колхозного рынка. В социальных сетях появились фотографии красного автобуса, въехавшего прямо в двери мечети. Об этом пишет «Интерфакс-Поволжье».

На данный момент известно мало информации, причина происшествия устанавливается. По предварительным данным, никто не пострадал.

Отмечается, что автобус ходит по маршруту 68. На место ДТП выехали спасатели и полицейские. Пока там работают сотрудники автослужбы.