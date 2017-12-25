Водитель автобуса рассказал, как сбил людей в подземном переходе Москвы

Сотрудники правоохранительных органов столицы задержали водителя автобуса, двигавшегося по маршруту 818. Источник ИА «Политика сегодня» рассказал, что 58-летний мужчина работает в Одинцовском ПАТП с 2000 года.

По его словам, в понедельник, 25 декабря, в 14:45 по московскому времени автобус отъехал от остановки и съехал в подземный переход у метро «Славянский бульвар». Предварительно, погибли четыре человека. Спасатели достали из-под автобуса девять пешеходов. Пострадавших госпитализировали.

Ужас Славянский бульвар 4 человека погибли 15 пострадали pic.twitter.com/WUOXUBXcqZ — SPECTR (@SPECTR_1) December 25, 2017

Водитель рассказал правоохранителям, что он не путал педали. По его версии, вы автобусе неисправна автоматическая коробка передач и «там что-то заклинило», поэтому он не смог остановить транспортное средство. Полицейские выясняют, зачем водитель, на такой маленькой скорости, ушел вправо, сбил людей и съехал в подземный переход. Мужчина проходит медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Правоохранители отметили, что водитель не мог устать. В понедельник он работал со второй смены и это был первый час работы. Мужчина давно работает водителем, но это его первое ДТП. К месту случившегося приехали следователи.