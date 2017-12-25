«В России их уже давно модернизировали»: американцы назвали неэффективными тренировки ВВС США на купленных у Украины самолетах РФ

США закупают самолеты российского и советского производства для отработки воздушных боев, сообщает The National Interest.

Издание объясняет, что российские и советские истребители скупают в странах бывшего СССР частные компании. В частности, Pride Aircraft, Draken International, Tactical Air Support и Air USA. Их тестируют, а после перепродают связанным с Пентагоном структурам для тренировок ВВС США. NI предполагает, что таким образом Штаты готовятся к воздушной схватке с Россией, хоть и в ущерб себе: покупка и обслуживание российских истребителей - не дешевое «удовольствие».

Читатели NI, однако, не считают подобные действия Пентагона оправданными. Комментаторы отмечают, что бывшие советские страны располагают только старыми моделями истребителей. Россия же с тех пор успела модернизировать их.

(МиГ-29, купленные у стран бывшего СССР, и Су-27 из Украины уже 30 лет как устарели. В России эти самолеты успели несколько раз модернизировать. У россиян самолеты получше этих).

Тем более, замечает подписчик издания SFCGator, американцы и так уже 50 лет тренируются против российских, китайских и советских самолетов в рамках учений Red Flag на базе ВВС «Неллис».

Другой читатель обратил внимание на опасность подобной «подготовки». Он заявил, что цивилизация исчезнет с лица земли, если США и Россия развяжут войну.

(Провокационный заголовок. Если начнется война с Россией, цивилизация прекратит свое существование в тот же день).