Силуанов рассказал о росте реальных зарплат россиян в 2018 году

Министр финансов России обещает увеличение реальной заработной платы в среднем по стране. Прогноз распространяется на 2018 год.

Согласно прогнозам рост реальных зарплат в РФ в будущем году составит порядка 4,1%. Об этом рассказал глава ведомства Антон Силуанов. Это превышает показатели инфляции, уточнил он в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее соответствующую информацию подтвердил министр экономического развития Максим Орешкин. Он назвал показатель в пределах четырех процентов.

Напомним, что на начало текущего года среднемесячная заработная плата в России составила 35 369 рублей, что после вычета подоходного налога в размере 13% равняется 30,8 тысяч рублей. Средняя зарплата по стране в 2016 году составила 36 746 рублей.