Завтра Путин обсудит итоги года с членами Кабмина

Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с министрами. На повестке итоги года и вопросы социально-экономического развития страны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Как следует из сообщения, «двадцать шестого декабря сего года президент Российской Федерации Владимир Путин по традиции в преддверии Нового года посетит Дом правительства".В ходе встречи глава государства и министры обсудят итоги года, вопросы социально-экономического развития государства, а также актуальные текущие задачи.