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16:03   25 Декабря 2017
Россия
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Завтра Путин обсудит итоги года с членами Кабмина

Завтра Путин обсудит итоги года с членами Кабмина

Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с  министрами. На повестке итоги года и вопросы социально-экономического развития страны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Как следует из сообщения, «двадцать шестого декабря сего года президент Российской Федерации Владимир Путин по традиции в преддверии Нового года посетит Дом правительства".В ходе встречи глава государства и министры обсудят итоги года, вопросы социально-экономического развития государства, а также актуальные текущие задачи.

Автор: Вячеслав Каширин
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