Опубликовано видео с места наезда автобуса на пешеходов в Москве

Источник ИА «Политика сегодня» сообщил, что автобусом управлял водитель из Одинцовского ПАТП. Автобус сбил пешеходов и съехал в подземный переход у станции московского метрополитена «Славянский бульвар».

Предварительно, погибли пять человек, пострадали 15. Врачи госпитализировали людей. На месте случившегося работают спасатели и правоохранители. Водителя задержали. К «Славянскому бульвару» направили вертолет.

Возле метро "Славянский бульвар" автобус, по предварительной информации, одинцовской транспортной компании совершил наезд на пешеходов. Есть погибшие и пострадавшие. Оказываем срочную помощь. Сочувствую родным и близким погибших. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 25, 2017

Водитель 1959 года рождения рассказал полицейским, что работает на предприятии с 2000 года. По его словам, он подъехал к остановке и не смог остановить автобус. Правоохранители отметили, что водитель опытный и не мог устать. В понедельник, 25 декабря, он работал со второй смены и наехал на пешеходов в первый час работы.