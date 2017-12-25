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16:04   25 Декабря 2017
Россия
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Водитель въехавшего в переход автобуса мог уснуть за рулем

Водитель въехавшего в переход автобуса мог уснуть за рулем

Стали известны подробности трагедии на западе Москвы. Автобус протаранил пешеходов около метро.

Как сообщает источник ИА «Политика Сегодня» в правоохранительных органах, автобус принадлежит перевозчику ГУП МО «Мострансавто». Он ходит по маршруту 818 автобуса  — до станции метро «Динамо». Известно также, что водитель является сотрудником Одинцовского пассажирского автотранспортного предприятия.

По данным источника, версия умышленного наезда полностью исключена. Отмечается также, что это не террористический акт. По предварительным данным, водитель, управлявший автобусом, мог уснуть за рулем. 

Ранее стало известно, что автобус въехал в толпу людей на Можайском шоссе, после чего врезался в подземный переход около станции метро «Славянский бульвар». Жертвами стали пять человек, 15 человек пострадали.

Автор: Александра Гегельская
#москва #дтп #автобус
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