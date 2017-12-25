Увеличилось число жертв при наезде автобуса на пешеходов в Москве

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что автобус съехал в подземный переход у метро «Славянский бульвар» в столице.

Предварительно, погибли пять человек. Пострадали 15 пешеходов. Врачи госпитализировали людей. На месте случившегося работают спасители. Они достают пострадавших из-под автобуса. Источник ИА «Политика сегодня» сообщил, что автобус ехал по маршруту 818 .Водитель из Одинцовского пассажирского автотранспортного предприятия. Автобус принадлежит Мострансавто.