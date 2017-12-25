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15:37   25 Декабря 2017
Россия
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Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера

Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера

Очевидцы утверждают, что сообщения приходят с опозданием. Задержка составляет несколько минут.

Технические неполадки заметили, в основном, жители Москвы и Петербурга. Сообщения о сбое в работе мессенджера стали появляться в социальных сетях.

Пользователи утверждают, что у некоторых сообщения приходят с задержкой в 1–2 минуты, а у других программа находится в статусе «обновление». По данным онлайн-сервиса Downdetector, отслеживающего функционирование популярных интернет-ресурсов и сервисов, последние проблемы в работе Telegram были связаны с подключением к серверу, также были жалобы на отправку и получение сообщений и проблемы с авторизацией.

Автор: Александра Гегельская
#telegram #технические неполадки
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