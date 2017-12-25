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15:13   25 Декабря 2017
Россия
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Путин не принимал участия в диалоге АФК «Система» и «Роснефти» — Песков

Путин не принимал участия в диалоге АФК «Система» и «Роснефти» — Песков

Президент РФ Владимир Путин не участвовал в переговорах АФК «Система» и «Роснефти». Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Дипломат сообщил, что российский лидер не был задействован в диалоге двух компаний. Он указал на сделанные заявления, посредников, на помощь в осуществлении контактов. Из всего этого видно, что Путин здесь участия не принимал, заключил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что президент подтолкнул обе стороны конфликта к нахождению компромисса. Ранее Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск к АФК «Система». Согласное решению ведомства, компания обязана выплатить более 135 миллиардов рублей в пользу «Башнефти».

Автор: Павел Никифоров
#путин #песков #роснефть #афк система
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