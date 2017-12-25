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15:22   25 Декабря 2017
Россия
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Собчак подала в ЦИК документы для выдвижения в президенты России

Собчак подала в ЦИК документы для выдвижения в президенты России

Телеведущая баллотируется от партии «Гражданская инициатива». Она была утверждена кандидатом на партийном съезде 23 декабря.

Центризбирком России принял от кандидата пакет необходимых документов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС. Согласно российскому законодательству, в ЦИК необходимо явиться лично не позднее 12 января. 

Перечень документов включает заявление о согласии баллотироваться, полные сведения о судимостях, справку о доходах, имуществе за рубежом, а также протокол съезда с соответствующим решением. Ранее в ЦИК явился глава ЛДПР Владимир Жириновский, бизнес-омбудсмен, лидер Партии роста Борис Титов, глава и основатель «Яблока» Григорий Явлинский, Алексей Навальный и другие.

Напомним, что Собчак позиционирует себя как кандидат «против всех» и предлагает гражданам, не поддерживающим взгляды других кандидатов, голосовать за нее. Напомним, что сейчас в бюллетене отсутствует графа «Против всех кандидатов».

Автор: Александра Гегельская
#цик #собчак #выборы-2018
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