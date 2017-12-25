Минобороны сообщило, сколько потратит денег на расширение ВМФ РФ в Тартусе

Комитет Совфеда по обороне и безопасности поддержал расширение базы российского военно-морского флота в Тартусе в понедельник, 25 декабря.

Представитель Минобороны РФ Александр Зинченко рассказал, что военное ведомство потратит на расширение базы ВМФ в Тартусе три миллиарда 200 миллионов рублей ежегодно. Эти расходы предусмотрены в бюджете Министерства обороны.

Согласно соглашению Москвы и Дамаска, в порту сирийского города Тартус могут находиться 11 кораблей военно-морского флота России, включая атомные. Текст соглашения от 18 января 2017 года опубликовали в среду, 20 января.

В документе подчеркнули, что соглашение оборонительное и не направлено против других государств. Соглашение РФ и Сирии применяется с даты его подписания и действует в течение 49 лет. Его можно продлить на 25 лет.