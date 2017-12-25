Минобороны сообщило, сколько потратит денег на расширение ВМФ РФ в Тартусе
Комитет Совфеда по обороне и безопасности поддержал расширение базы российского военно-морского флота в Тартусе в понедельник, 25 декабря.
Представитель Минобороны РФ Александр Зинченко рассказал, что военное ведомство потратит на расширение базы ВМФ в Тартусе три миллиарда 200 миллионов рублей ежегодно. Эти расходы предусмотрены в бюджете Министерства обороны.
Согласно соглашению Москвы и Дамаска, в порту сирийского города Тартус могут находиться 11 кораблей военно-морского флота России, включая атомные. Текст соглашения от 18 января 2017 года опубликовали в среду, 20 января.
В документе подчеркнули, что соглашение оборонительное и не направлено против других государств. Соглашение РФ и Сирии применяется с даты его подписания и действует в течение 49 лет. Его можно продлить на 25 лет.
Владимир Путин внес в Думу соглашение о расширении базы ВМФ в сирийском Тартусе. Это соглашение закрепляет военное присутствие России в Сирии, необходимое для поддержания стабильности в этой стране. Оно носит стратегический характер и рассчитано на 49 лет. pic.twitter.com/2zrAUqCYHR— Игорь Калмыков (@Nangarhar_Kunar) December 13, 2017