В Кремле надеются на реализацию обмена пленными между Киевом, ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле выразили надежду на осуществления договора об обмене пленными между Киевом, ДНР и ЛНР.

Накануне патриарх Кирилл посетил Данилов монастырь в ДНР, где встретился с главой региона Леонидом Пасечником и лидером движения «Украинский выбор — право народа» Виктором Медведчуком. По итогу беседы было заключено соглашение об обмене пленниками между Киевом и самопровозглашенной республикой, который должен состояться 27 декабря.

Песков отметил, что ранее Медведчук в Ново-Иерусалимском монастыре обратился к президенту РФ Владимиру Путину и к патриарху, которые поддержали его инициативу. Пресс-секретарь подчеркнул, что это очень «чувствительный» процесс, от обсуждения деталей которого на данный момент лучше воздержаться.