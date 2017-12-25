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14:59   25 Декабря 2017
Россия
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В Кремле надеются на реализацию обмена пленными между Киевом, ДНР и ЛНР

В Кремле надеются на реализацию обмена пленными между Киевом, ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле выразили надежду на осуществления договора об обмене пленными между Киевом, ДНР и ЛНР.

Накануне патриарх Кирилл посетил Данилов монастырь в ДНР, где встретился с главой региона Леонидом Пасечником и лидером движения «Украинский выбор  — право народа» Виктором Медведчуком. По итогу беседы было заключено соглашение об обмене пленниками между Киевом и самопровозглашенной республикой, который должен состояться 27 декабря.

Песков отметил, что ранее Медведчук в Ново-Иерусалимском монастыре обратился к президенту РФ Владимиру Путину и к патриарху, которые поддержали его инициативу. Пресс-секретарь подчеркнул, что это очень «чувствительный» процесс, от обсуждения деталей которого на данный момент лучше воздержаться.

Автор: Павел Никифоров
#украина #песков #киев #обмен пленными
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